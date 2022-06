"Höchste Zeit": So sieht das Maßnahmenpaket gegen die Stauproblematik aus

Michael Ritsch, Bürgermeister von Bregenz, sprach am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über die Stauproblematik und das neue Maßnahmenpaket.

Grenzkontrollen und kilometerlange Staus sorgen aktuell nicht nur auf der A14 für Aufregung. "Ausweichler" sorgten in den vergangenen Tagen für fast stillstehenden Verkehr durch Bregenz. Bürgermeister Michael Ritsch sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Stauproblematik und das neue Maßnahmenpaket.

Auf Initiative von Bürgermeister Michael Ritsch trafen sich am Dienstag die Vertreter der Landeshauptstadt Bregenz, des Landes Vorarlberg und der ASFINAG in der BH Bregenz, um die aktuelle Verkehrssituation in und um Bregenz zu diskutieren. Aufgrund der Sicherheitskontrollen im Vorfeld des G7-Gipfels in Deutschland kommt es zur akuten Stauproblematik in der Bregenzer Innenstadt. Neben der Landesstraße sind auch kleinere Stadtstraßen massiv belastet, weil das Stadtgebiet als Ausweichroute in Richtung Deutschland verwendet wird.