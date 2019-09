Heute live: "Politik im Buntergrund" mit Martin Staudinger

Am heutigen Donnerstag (19:00 Uhr) findet die nächste VOL.AT-Ausgabe "Politik im Buntergrund" in Feldkirch statt. Heute mit: SPÖ-Chef Martin Staudinger.

In gemütlicher Club-Atmosphäre diskutierten WANN & WO-Redakteur Harald Küng und VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer mit Martin Staudinger (SPÖ) über aktuelle politische Sachthemen.

"Politik im Buntergrund" ist das etwas andere Livetalk-Format von VOL.AT TV und WANN & WO. In den kommenden Wochen gastieren die fünf Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien im Feldkircher Szene-Lokal "Bunt Bar".

Letzte Woche Talk mit NEOS-Chefin

Bereits letzte Woche war NEOS-Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht zu Gast. Während des Gesprächs bezog sie unter anderem Stellung zu Inhalten wie dem Rauchverbot in der Gastronomie, der Sicherheit in Vorarlberg und natürlich ihren zentralen Themen im Wahlkampf. Die NEOS-Chefin gewährte zudem Einblicke in ihr Privatleben.