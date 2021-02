Herwig Bauer blickt Festival-Saison optimistisch entgegen

Herwig Bauer, Gründer und Organisator des poolbar Festivals in Feldkirch, gibt einen poolbar-Ausblick und erklärt, warum er für die kommende Saison gleich zwei Festivals zu organisieren hat.

Spürbar sei in der Veranstalterbranche vor allem das gegenseitige Verständnis zwischen Künstler und Veranstalter, denn das sei nicht immer so gewesen, wie Herwig Bauer als Studiogast in "Vorarlberg Live" erzählt: "Zu Corona-freien Zeiten waren wir die Bittsteller und die Künstler haben uns gesagt was Sache ist. Jetzt gibt es mehr Gespräche auf Augenhöhe, viele Dinge, die selbstverständlich waren, dürfen jetzt eine höhere Wertschätzung erfahren. Man weiß einfache Begegnungen mehr zu schätzen."