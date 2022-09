Harder ÖVP will Sandstrand für das Strandbad

Bei der Planung für das Harder Strandbad geht es voran. Die Harder ÖVP sieht allerdings Einsparungspotenzial und hat eine neue Idee.

ÖVP sieht großes Einsparungspotenzial

ÖVP schlägt Sandstrandabschnitt vor

Was den den Strandabschnitt anbelangt, will die ÖVP "Mittelmeerfeeling" an den Bodensee bringen: "Wir haben in Hard sehr viel Sand am Rhein und an der Bregenzer Ache. Man könnte diesen verwenden um relativ Kostengünstig einen 100 Meter langen Sandstrand im Strandbad zu errichten", schlägt Bickel vor. Zusammen mit dem neu geplante Seebecken hätte man dadurch in Hard ein Alleinstellungsmerkmal, ist die ÖVP überzeugt.