Das sind die Pläne für das neue Harder Strandbad

Am Samstag wurden in Hard die Pläne für das neue Strandbad im sanierungsbedürftigen alten Bad der Bevölkerung vorgestellt.

Das Harder Strandbad ist dringend sanierungsbedürftig. Bereits 2014 hat die Marktgemeinde einen entsprechenden Versuch unternommen, der jedoch von der Bevölkerung damals abgelehnt wurde. "Das Strandbad ist technisch und baulich am Ende seiner Nutzungsdauer, eine grundlegende Sanierung sicherheitstechnisch und für die betriebliche Nutzung unabdingbar", bringt es Bürgermeister Martin Staudinger auf den Punkt.

An der Position und dem Konzept des Strandbades soll sich aber nichts ändern. "Es soll ein modernes, aber bodenständiges Strandbad für alle Generationen werden, die Funktionalität an erster Stelle stehen. Ebenso wichtig: Das Strandbad soll leistbar sein – leistbar für die Gemeinde bei der Errichtung und leistbar für die Harderinnen und Harder beim Eintritt", so der Bürgermeister.

Gesamtübersicht des neu geplanten Strandbads. ©Marktgemeinde Hard

Im September 2021 erteilte die Gemeinde dem Ötztaler Planungsbüro Pohl ZT den Auftrag zu einem Vorentwurf, der nun vorliegt und am Samstag präsentiert wurde. "Es wird Bereiche für Familien mit kleinen Kindern geben, für Jugendliche, Sportorientierte und für all jene, die es gerne etwas ruhiger mögen. Es soll wieder eine große und eine kleine Rutsche geben, Stege und Sunset-Stufen am Binnenbecken, ganzjährig nutzbare Toiletten und Sportplätze, die auch außerhalb der Betriebszeiten des Strandbades zur Verfügung stehen werden", zeigt sich Bürgermeister Staudinger begeistert.

Badelandschaft samt Rutsche im neuen Strandbad. ©Marktgemeinde Hard

"Wir müssen irgendwelche schwimmenden Pontons machen, so wie hier in der Planung, so dass vor allem die Jugendlichen dort chillen und flirten können – dass da Platz geschaffen wird für die Jugendlichen", zitiert der ORF Vorarlberg Erich Lindner, Geschäftsführer der Harder Sport- und Freizeitanlagen.

Nachhaltig und energieautonom

Bei der Generalsanierung des Strandbades wird besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und maximale Energieautonomie gelegt. Mit einer Photovoltaikanlage wird auf die Kraft der Sonne gesetzt, die Gebäude werden in Holzbauweise errichtet und der Einsatz modernster Haustechnik wird einen energieeffizienten Betrieb gewährleisten.

Übersicht über das Strandbad laut den aktuellen Plänen. ©Marktgemeinde Hard

Planungen laufen weiter

Am Samstag präsentierten Bürgermeister Dr. Martin Staudinger und Vorplaner Architekt Hagen Pohl mit dem Strandbad-Geschäftsführer Erich Lindner die bisherigen Überlegungen und luden die BesucherInnen zum Mitreden ein. Vorschläge und Kritik der Harderinnen und Harder sollen in die konkrete Planung, die derzeit ausgeschrieben wird, einfließen. Ein Fragebogen liegt vor Ort auf, oder kann auch im Internet ausgefüllt werden.

Einen Monat lang werden die Pläne jetzt im Schwimmbad zur Besichtigung aushängen. Der geplante Baustart wäre Herbst/Winter 2023/2024.

Der gesamte Prozess wird vom politischen Beirat der aus VertreterInnen aller Harder Parteien besteht, laufend begleitet und abgestimmt.