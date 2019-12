Harder Gemeindevertretung wählt neuen Bürgermeister

Am Donnerstagabend wählt die Harder Gemeindevertretung eine neue Bürgermeisterin sowie Vizebürgermeister(in).

Die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Harder Bürgermeisters Harald Köhlmeier (ÖVP) wird rasch geregelt. Bereits in der turnusmäßigen Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend soll die bisherige Vizebürgermeisterin Eva-Maria Mair (62) das Amt übernehmen. Weil die ÖVP in Hard 17 der 33 Mandate innehat, gilt die Wahl als sicher.