Hard holt kroatischen Rückraumspieler Kozina

Der Transfer ist eine Reaktion auf die zahlreichen Ausfälle im Team.

Vorstellung des Neuen

Bruno Kozina ist der jüngere Bruder des ehemaligen Hard-Kreisläufers Kresimir Kozina. Der 1,85 m große Rechtshänder ist im Rückraum und in der Abwehr universell einsetzbar. In der kroatischen Liga spielte Kozina in Rijeka, Karlovac und Buzet. 2014 wechselte der 27-Jährige zu den Kadetten Schaffhausen in die Schweiz. In der darauffolgenden Saison wurde der Rückraumspieler mit Ligakonkurrent RTV Basel Torschützenkönig in der Swiss Handball League.