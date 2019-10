Wichtiger Auswärtssieg für den HC Hard in Krems

Der HC Hard feierte bei UHK Krems einen verdienten 23:19 Erfolg und verbesserte sich somit auf den 2. Tabellenrang.

Mit einem Sieg bei Meister UHK Krems wollten die Harder Handballer nach dem großen Erfolg in der Europacup-Qualifikation gegen Skjern auch in der Handball Liga Austria jubeln. Nachdem die Zuseher in Krems zu Beginn eine ausgeglichene Partie sahen, erhöhten die Harder zur Mitte der 1. Halbzeit das Tempo und zogen mit einem 5:0-Lauf auf 11:6 davon. Die Kremser kämpften sich aber wieder in die Partie und kamen bis zum Seitenwechsel wieder auf 12:9 heran.