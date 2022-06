Hagelschäden bei Möth: Rund 50 Prozent Ernteausfall

Am Dienstagabend hagelte es in Vorarlberg. Die Reben von Winzer Möth in Bregenz blieben nicht verschont. VOL.AT war vor Ort.

Nach einem sonnigen Tag begann es am Dienstagabend in Teilen Vorarlbergs zu hageln. So auch in Bregenz. Das Unwetter richtete auch Schäden erneut an. Bei den dem See zugewandten Lagen von Winzer Sepp Möth wurden die Weinstöcke in Mitleidenschaft gezogen: An den Beeren und Gescheinen (Anm. d. Red.: Gescheine sind Blütenstände der Weinrebe) gibt es braune Flecken durch den Hagelschlag, die Blätter sind teilweise komplett zerschlagen. Neben den Weinstöcken wurde auch ein Baum entwurzelt.