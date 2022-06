Bei Möths Weinstöcken ist schon Ende Juni

Weinstöcke sind durch das warme Wetter begünstigt: Sie sind drei Wochen früher dran. VOL.AT traf Winzer Möth bei seiner Anlage in Neu Amerika.

Der Bregenzer Winzer Sepp Möth baut Wein beim Heurigen, beim Kloster Mehrerau und in Neu Amerika an. Wie er beobachten konnte, ist für seine Weinreben jetzt schon Ende Juni. Das heißt, sie sind dreieinhalb Wochen früher dran als in gewöhnlichen Jahren.