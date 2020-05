Häusle-Villa bleibt erhalten

Das abgebrannte Gebäude der Häusle-Villa in Rankweil kann erhalten und saniert werden.

Sinnvolle Nutzung der Häusle-Villa

Bereits kurz nach dem Brandvorfall konnte ein Sachverständiger der Versicherung die Brandruine besichtigen und feststellen, dass es sich vermutlich um Brandstiftung handelt. In weiterer Folge konnten Mitarbeiter des Bauhofs mit der Räumung des Hauses beginnen, wobei noch brauchbare Möbelstücke und andere Gegenstände von der Gemeinde zwischengelagert werden und nach der Sanierung wieder in der Villa Platz finden sollen. Ziel für die Zukunft der Häusle-Villa ist dabei laut Bürgermeisterin Wöß-Krall der Erhalt und eine sinnvolle Nutzung dieses historisch wertvollen Gebäudes, vor allem auch deshalb, weil die nördlich und östlich angrenzenden Grundstücke ebenfalls bereits in Gemeindehand sind.