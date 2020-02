"GW" expandiert im Schlüsselmarkt Russland

Vorarlberger Logistiker schließt Exklusivpartnerschaft mit Stückgutspedition JDE und bietet seinen Kunden ab sofort Landtransporte in alle Regionen Russlands an.

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen bietet seinen Kunden ab sofort Landtransporte in alle Regionen Russlands an. Die flächendeckende Zustellung im größten Land der Welt stellt der Logistiker durch seinen neuen Exklusivpartner JDE (Zheldor Ekspeditsiya) sicher. Mit 244 Standorten allein in Russland verfügt die Stückgutspedition JDE über eines der größten inländischen Netzwerke des Landes.

Transportrouten für 17 Millionen km² Fläche

„Viele unserer internationalen Kunden haben mittlerweile eigene Produktionsstandorte in Russland aufgebaut und distribuieren auch dort. Mit JDE haben wir einen am russischen Markt etablierten Partner, der über ein starkes Landverkehrsnetz und Logistik-Know-how verfügt und die lokalen Kulturen bestens kennt“, sagt Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Die Kunden von JDE erhalten durch die Partnerschaft ihrerseits direkte Anbindung an das internationale Netzwerk von Gebrüder Weiss – und damit sowohl an die Märkte in Zentral- und Südosteuropa als auch in Zentralasien und den USA.