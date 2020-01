Lothar Thoma wird Nachfolger von Heinz Senger-Weiss

Der Deutsche ist neuer Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss. Der promovierte Volkswirt arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Logistikbranche.

Wie bereits Mitte des Jahres vom Unternehmen kommuniziert, hatte sich sein Vorgänger Heinz Senger-Weiss (45) dazu entschieden, seine operative Rolle in der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss mit Jahreswechsel niederzulegen.

Seit 01. September im Unternehmen

Seine Tätigkeit für Gebrüder Weiss im Bereich Luft- und Seefracht hatte Lothar Thoma bereits am 1. September 2019 aufgenommen. Seitdem wurden sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich sukzessive an ihn übergeben.