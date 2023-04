Gute Nachricht: Kater Luke ist wieder zu Hause

Seit dem 17. März wurde Kater Luke aus Dornbirn vermisst. Seine Besitzer haben nicht aufgegeben. Am Freitag wurde das Tier im Haslach gefunden.

Nach langer Suche ist der vermisste Kater wieder in seinem Heim. Wie Anrainer und Besitzer berichteten, soll das Tier am 17. März von einem Nachbarn in einer Lebendfalle gefangen und im Bereich Haslach ausgesetzt worden sein.