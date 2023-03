Gefangen und ausgesetzt? Suche nach Kater Luke

Nachbar beobachtete Katzenfang

Gegen 15 Uhr habe ein Nachbar der Besitzerin beobachtet, wie der Kater von einem Mann in einer Lebendfalle gefangen wurde. Das berichtet Michaela Bonmassar vom Tierschutzverein Rankweil gegenüber VOL.AT. Danach habe er die Falle ins Auto geladen und sei davongefahren. Bei dem Mann handle es sich um einen direkten Nachbarn, wie Bonmassar gegenüber VOL.AT erklärt. Sie wurde von den betroffenen Katzenbesitzern um Hilfe gebeten.

In Falle mit Wasser begossen

In der Nachbarschaft sei bekannt, dass der Mann kein Katzenfreund sei, erklärt die Tierschützerin. Der Dornbirner habe zwei Marderfallen – Lebendfallen mit Auslöser – auf seinem Grundstück aufgestellt. "Er fängt immer wieder Tiere auf seinem Grundstück mit der Katzenfalle und wenn sie drinnen sind, übergießt er sie mit Wasser aus einer Gießkanne", schildert sie gegenüber VOL.AT. Er habe sich immer aufgeregt, die Katzen aus der Nachbarschaft würden in seinen Garten ihr Geschäft verrichten. Mit seinen Handlungen wolle er wohl bezwecken, dass die Tiere seinem Grundstück fernbleiben. Auf Lösungsvorschläge der Besitzer (Aufsammeln des Kots, Pfeffer streuen, um Tiere abzuschrecken etc.) sei er nicht eingegangen.