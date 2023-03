Mutmaßlicher Katzenfänger provoziert mit Plüschtier

Kater Luke ist immer noch verschwunden. Nun hat der Nachbar in einer der Lebendfallen gut sichtbar ein Kuscheltier platziert.

Katzenbesitzerin sprachlos



Platziert wurde es ausgerechnet in einer der zwei Lebendfallen. Noch dazu handelt es sich bei dem Kuscheltier anscheinend um eine Katze. Katzenbesitzer und Tierschutzverein Rankweil zeigen sich schockiert von der Provokation. "Das finde ich echt brutal", meint Michaela Bonmassar vom Tierschutzverein. Die Aktion sei gemeldet worden, erklärt sie.

Ein Katzen-Stofftier in der Falle. Das Foto wurde VOL.AT zugespielt.

Ein Katzen-Stofftier in der Falle. Das Foto wurde VOL.AT zugespielt. ©handout/Tierschutzverein Rankweil

Ein Katzen-Stofftier in der Falle. Das Foto wurde VOL.AT zugespielt. ©handout/Tierschutzverein Rankweil

Suche hat höchste Priorität

Kater Luke wird derzeit in Dornbirner Haslach und von dort aus hinunter in Richtung Ried gesucht. "Uns ist nur wichtig, dass so viele Menschen wie nur möglich auf unseren Luke aufmerksam werden und wenn er irgendwo gesehen wird – er wieder zu uns nach Hause kommt", gibt sein Frauchen zu verstehen. "Höchste Prio für uns: Luke zu finden und ihm bei uns zuhause die Liebe schenken, die er verdient!"