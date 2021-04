Gründonnerstag: Hoffnung für die Bewohner von der Rheinstraße

Die Wohnbauselbsthilfe informierte heute die betroffenen Eigentümer über die nächsten Schritte im Falle des katastrophal verpfuschten Wohnblocks in Bregenz. Klagen gegen ausführende Firmen laufen.

Am 25. Juli 2019 wurden die Renovierungsarbeiten an der Fassade des betroffenen Wohnblocks in Bregenz eingestellt. Aufgrund der offensichtlich gravierenden Mängel in Sachen Planung und Durchführung kann nicht weitergearbeitet werden. Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, seit fast zwei Jahren ist das gesamte Gebäude eingerüstet. Gegenüber VOL.AT berichteten Betroffene von den katastrophalen Zuständen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert werden. "Der bautechnische Amtssachverständige hat vergangene Woche gemeinsam mit der Wohnbauselbsthilfe die Baustelle besichtigt. In diesem Zuge wurden die aus baubehördlicher Sicht notwendigen Maßnahmen besprochen und festgelegt. Diese wurden nach mündlicher Information der Wohnbauselbsthilfe bereits teilweise umgesetzt", informiert Joachim Scheucher vom für Baurecht zuständigen Amt der Stadt Bregenz. Für weitere Informationen sollen wir uns an die Wohnbauselbsthilfe wenden. Diese zeigte ein deutliches Einlenken und sich gewillt, eindringlich mit der misslichen Lage für die Bewohner zu beschäftigen.