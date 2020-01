Große Bauvorhaben in Dornbirn - Kritik an der ÖVP

Dornbirn wird heuer 43 Millionen Euro für Infrastruktur-Projekte ausgeben. Kritik an den Planungen der Bürgermeister-Partei ÖVP kommt von der Opposition.

Bauprojekte in Dornbirn

In Planung ist einen neue Volksschule in Vorach oder auch ein gemischter Baukomplex bei der Arena Höchsterstraße. Im März wird mit den Arbeiten für den Skaterplatz am Bahnhofsareal begonnen.

Kritik aus der Opposition

Die Stadtvertreter von FPÖ, NEOS und Grüne sprechen aber von fehlendem Weitblick in den Planungen der Stadt. So liege etwa der Viehmarktplatz in der Höchsterstraße brach, kritisiert die FPÖ. Auch bei der Volksschule Haselstauden sehe man klassische Fehlplanung, wo nach vielen Diskussionen die alte Turnhalle nun doch durch eine neue Mehrzweckhalle ersetzt wird. Die Grünen fordern Masterpläne, dass solche Bauprojekte in die Stadtentwicklung eingebettet werden können. Die SPÖ kritisiert vor allem, dass das Sportstättenkonzept in den letzten Jahren vernachlässigt wurde.