Volksschule Haselstauden: Bauarbeiten schreiten voran

Eines der derzeit größten Hochbauprojekte der Stadt Dornbirn ist der Neubau der Volksschule Haselstauden.

Zum Gebäude

In Summe entstehen drei Lernreviere und ein Förderbereich auf zwei Ebenen verteilt. In einem Lernrevier sind jeweils vier Klassenzimmer, ein Lehrerstützpunkt und ein Differenzierungsraum um einen offenen Marktplatz gruppiert.

Konzept für weitere Maßnahmen im Umfeld

Ein Konzept zur Verbesserung der Infrastruktur rund um die Kirche und die Schule ist seit längerer Zeit in Ausarbeitung. Vorgesehen ist die Errichtung eines neuen Mehrzwecksaals am Standort des Altbaus der Volksschule, sowie eines neuen Turnsaals. Die Haselstauder Vereine werden hier zusätzliche Möglichkeiten erhalten. In weiterer Folge ist am Standort der bestehenden Turnhalle ein Neubau für den Kindergarten und eine Kinderbetreuung geplant. Ausgebaut werden soll auch die Fachschule für wirtschaftliche Berufe, die nach der Übersiedlung des Kindergartens ebenfalls zusätzliche Räume erhalten soll. Im Konzept ist auch der Bau einer Tiefgarage vorgesehen, mit der das Angebot an Parkplätzen im Haselstauder Zentrum verbessert werden soll. Die Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt vorgesehen.