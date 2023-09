Grausame Tat: Erschossen und von eigenen Kindern zerstückelt

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert das Dorf Vlaški Do in Serbien. Stevica A. (56) wurde kurz nach seiner Rückkehr aus Österreich getötet und grausam verstümmelt.

In dem kleinen Dorf Vlaški Do in der Nähe von Požarevac ereignete sich ein schockierendes Verbrechen, das die Bewohner zutiefst erschüttert hat. Stevica A., ein 56-jähriger Mann, der erst kürzlich aus Österreich zurückgekehrt war, wurde Opfer eines grausamen Mordes und einer abscheulichen Zerstückelung seines Körpers durch eine Kreissäge.



self all Open preferences.

Der mögliche Motiv: Ein Streit um das Haus

Gemäß inoffiziellen Informationen, die der Kurir erhalten hat, könnte das Motiv für den Mord an Stevica A. in einem Streit liegen, der sich um das Haus drehte, in dem er seine Ex-Frau und Kinder untergebracht hatte. Offenbar hatten sie das Haus in einen Zustand des Chaos und des Schreckens verwandelt.



self all Open preferences.

Die Tat und die Festnahmen

Stevica wurde Anfang September im Schlaf getötet, mutmaßlich von seiner Ex-Frau Ljiljana J. (56) mit Unterstützung ihrer Tochter Anita A. (31) und ihres Sohnes (30). Die Mutter und die Tochter wurden verhaftet, nachdem Stevicas Verschwinden gemeldet wurde, während der Sohn auf der Flucht ist. Berichten zufolge töteten sie ihn im Schlaf, zerstückelten dann seinen Körper in sechs Teile, wickelten ihn in eine Decke und transportierten ihn in Stevicas Auto in den Wald, wo sie die Überreste verstreuten.



self all Open preferences.

Das Haus und der Streit

Nach Aussage eines Nachbarn von Stevica, der gelegentlich bei Renovierungsarbeiten geholfen hatte, kümmerte sich Stevica sehr um das Haus, obwohl er selbst nicht darin lebte. Das Haus gehörte seinen Eltern, die bereits verstorben waren und es ihm vererbt hatten. Nach dem Tod seiner Eltern war Stevica nach Österreich gegangen und hatte dort mit Ljiljana und ihren Kindern gelebt.

Das Problem könnte entstanden sein, als Stevica feststellte, dass seine Familie das Haus während ihrer Zeit dort in einen Zustand des Verfalls versetzt hatte. Als die Polizei das Haus betrat, um die Mutter und die Tochter festzunehmen, war es laut Zeugenaussagen in einem schrecklichen Zustand. Offenbar hatte sich das Innere in ein Chaos verwandelt, und Stevica könnte sie entweder gebeten haben, das Haus zu verlassen, oder ihnen gesagt haben, dass sie alles aufräumen sollten. Dies könnte das Motiv für den Mord sein.



self all Open preferences.

Ein Nachbar erzählt

Der Nachbar von Stevica sagte, dass er sie nicht auf die Straße gesetzt hätte, auch wenn es Ljiljana war, mit der er seit fast 20 Jahren nicht mehr zusammen war. Er hätte jedoch möglicherweise versucht, ihnen eine Lektion zu erteilen, wie sie das Haus ruiniert hatten.

Die Bewohner des Dorfes beschreiben die Mutter und die Tochter als äußerst merkwürdig und vermuten sogar, dass sie einer Sekte angehören könnten. Sie sind schockiert darüber, dass der Sohn in etwas so Schrecklichem verwickelt war.



Das rätselhafte Motiv

Bisher gibt es keine klaren Hinweise auf das genaue Motiv für diese grausame Tat. Einige spekulieren darüber, dass der Sohn möglicherweise Stevicas Auto haben wollte und dies als Gelegenheit sah, es zu bekommen. Die Ermittlungen in diesem schockierenden Fall werden fortgesetzt, während die Dorfbewohner immer noch unter dem Schock dieser unfassbaren Tragödie stehen.