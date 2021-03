Grahammer und Loacker zu Gast bei "Vorarlberg Live"

Am Dienstag sprechen Startupland-Leiterin Julia Grahammer und NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker bei "Vorarlberg Live" mit Moderator Marc Springer.

Julia Grahammer spricht über die Stimmung in der Startup-Szene in Vorarlberg und was sich in den letzten Monaten unter erschwerten Bedingungen getan hat.