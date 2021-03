Gastro-Öffnung im Ländle: So denken die Vorarlberger

Noch immer wird diskutiert, wie die Gastro-Öffnung am Montag ablaufen wird. VOL.AT hat sich dazu in Dornbirn umgehört.

Die Gastronomie in Vorarlberg öffnet am 15. März. Noch am Dienstag soll es eine endgültige Fixierung geben. Eine wesentliche Voraussetzung für Landeshauptmann Wallner wäre die Zulassung von Selbsttests für den Zutritt, um die Testkapazitäten aufzustocken. Vorarlberg will zudem die Gastro im Innen- und Außenbereich öffnen. Die Gastronomen seien vorbereitet und würden Zutrittstests, Personenbeschränkungen, Hygienekonzepte und Registrierung umsetzen. Doch was sagen Vorarlberger zu den Forderungen des Landes? VOL.AT hat sich dazu in Dornbirn umgehört.