Graffiti-Künstler verleihen der Skaterhalle den letzten Schliff

Auch diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen und nun geht es an die künstlerische Gestaltung der Skaterhalle. Dafür hat die OJA Dornbirn zwei Künstler organisiert. In zwei Etappen wird der Halle nun das gewisse Etwas verpasst. Der Startschuss fiel am Samstag. Wir waren vor Ort und haben mit den Künstlern gesprochen. Im Interview erzählt einer der Künstler, was in Zukunft die Wände zieren wird und wie lange es dauern wird, bis man die Kunstwerke vollendet betrachten kann.