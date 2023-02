So wird die neue Skatehalle in Dornbirn aussehen ...

Ab dann können die Skateboards im neuen Areal rollen ...

Im Gespräch mit Stadtrat Christoph Waibel, der sich von Anfang an für den Standort direkt neben der OJA Dornbirn starkgemacht hat, erhielt VOL.AT Einblick in den aktuellen Stand und einen ersten Roh-Entwurf für den Außernbereich.

Besonderes Rampenkonzept, innen wie außen sind Profis am Werk

"Das Projekt lag mir von Anfang an am Herzen, auch wenn meine Tage auf dem Skateboard doch schon ein paar Jahre zurückliegen. Mit Spoff Parks haben wir uns aber für einen echten Profi entschieden, das Ergebnis wird ein hochwertiger Park und keine halbgare 'Notlösung'. Im Gegenteil, die Stadt Dornbirn bekennt sich klar zu diesem inzwischen auch olympischen Sport", schließt Waibel. Die groben Planungen seien abgeschlossen, in den nächsten Wochen wird noch der Feinschliff in Sachen Hallendetails mit den Wiener Rampenprofis vor Ort besprochen.