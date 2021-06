Grabher Group: Filteranlage für 5,6 Millionen Euro

Günter Grabher, Geschäftsführer Grabher Group, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die neue Anlage zur Herstellung von Filtervlies, unter anderem zur Produktion von FFP2-Masken oder OP-Masken.

Im Millennium Park Lustenau wird von der Grabher Günter Textilveredelungs GmbH eine 5,6 Millionen Euro teure Anlage zur Herstellung von Filtervlies in Betrieb gehen. Diese Vliese werden zur Produktion von Mund-Nasen-Schutz, OP-Masken sowie FFP2- und FFP3-Masken verwendet. Über seine Masken-Innovationen und weitere Smart Textiles spricht Günter Grabher heute mit Pascal Pletsch.

"Vor mehr als einem Jahr mussten in ganz Österreich Masken genäht werden, da keine mehr vorhanden waren", beginnt Günter Grabher. "Da hatten wir das Glück rasch helfen zu können. Europaweit waren wir zu der Zeit die Ersten, die das realisieren konnten." Jetzt hat der Textilunternehmer in eine 5,6 Millionen Euro teure Anlage zur Herstellung von Filtervlies investiert. "

"Es war uns allen bewusst, dass das mit den Masken irgendwann einmal enden wird. Damals gingen wir davon aus, dass im Herbst keine Masken mehr benötigt werden würden. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr eine Anlage bestellt, die es uns ermöglicht hier in Vorarlberg zu produzieren. Natürlich war uns klar, dass wir keine Masken mehr benötigen würden, bis die Maschine hier ist", erzählt Grabher. Dennoch hat sich das Unternehmen dafür entschieden: Denn das spezielle Filtermaterial wird auch für Luft- und Wasserfiltration verwendet. "Das Schöne an diesem Produkt ist, dass Österreich dadurch autonom werden kann, da auch das Grundmaterial aus Österreich stammt. Wir stecken da viel Know-how in unser Forschungspersonal. Das ist für die Zukunft enorm wichtig und notwendig", weiß der Textilunternehmer.