Nach Gondelabsturz in Tirol: So geht es dem Vater (49) jetzt

Nachdem vergangenen Dienstag im Tiroler Skigebiet Hochoetz eine Gondel abgestürzt und dabei eine dänische Urlauberfamilie schwer verletzt worden war, ist der 49-jährige Vater mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Mann befand sich über eine Woche lang in kritischem Zustand und sei nun wieder wach, berichtete der ORF Tirol am Freitag. Auch sein Sohn (20), seine Tochter (19) und sein Bruder (46) befanden sich am Weg der Besserung und konnten das Spital verlassen.