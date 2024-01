Gondel-Tragödie: Tochter rief Mutter per Facetime an

Im Tiroler Skigebiet Hochoetz kam es zu einem dramatischen Gondelunfall, bei dem eine dänische Familie schwer verletzt wurde.

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Skigebiet Hochoetz ein schwerer Unfall. Ein umstürzender Baum traf die Gondel einer dänischen Familie, woraufhin diese etwa zehn bis zwölf Meter in die Tiefe stürzte. Die vier Insassen - zwei in der Gondel und zwei außerhalb - warteten eine halbe Stunde am schwer zugänglichen Unfallort auf Hilfe.