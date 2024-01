Augenzeuge über den Gondelabsturz: "Die Leute schrieben und winkten um Hilfe!"

Bei einem dramatischen Unfall in Tirol ist eine Gondel abgestürzt und eine vierköpfige Familie wurde schwer verletzt. Ein Tourist aus den Niederlanden schilderte nun seine dramatischen Erlebnisse.

Am Dienstag kam in Tirol zu einem dramatischen Unfall: Eine Gondel stürzte - wie berichtet - rund neun Meter in die Tiefe. Eine vierköpfige Familie wurde dabei schwer verletzt, eine Person befindet sich in kritischem Zustand. Loran, ein 23-jähriger Tourist aus Utrecht, Niederlande, war in einer nachfolgenden Gondel und einer der Ersten, der den Vorfall meldete. "Wir sahen die abgestürzte Gondel da unten liegen. Die Leute schrien und winkten um Hilfe", schilderte er gegenüber "20 Minuten".