Gewinner und Verlierer

Eine starke Performance legte der Vorarlberger Einzelhandel im Jahr 2019 hin. Darüber freute sich auch Theresia Fröwis. Nicht so gut lief es auf dem politischen Parkett für Christian Leidinger in Bludenz.

Gewinnerin

Stellvertretend für den Vorarlberger Handel haben wir uns heute für WKV-Spartenobfrau Kommerzialrätin Theresia Fröwis als Gewinnerin des Tages entschieden. Gemeinsam mit MMag. Dr. Wolfgang Ziniel (Projektleiter KMU Forschung Austria) und WKV-Spartengeschäftsführer Mag. Michael Tagwerker präsentierte sie heute, Mittwoch, die Jahresbilanz für den stationären Handel in Vorarlberg. Nettoumsätze in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro verzeichnete der stationäre Einzelhandel in Vorarlberg und ist um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Einkaufen in Vorarlberg sichert Arbeitsplätze und das Fortbestehen heimischer Betriebe. Das wissen auch die Vorarlberger Kunden und setzen auf die heimischen Unternehmen.