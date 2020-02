Tschanns 10-Punkte-Plan für Bludenz

VP-Bürgermeisterkandidat Simon Tschann stellte am Mittwoch seinen 10-Punkte-Plan-für-Bludenz vor.

In den letzten Wochen habe Tschann gemeinsam mit "Menschen aus den Vereinen, der Wirtschaft, kreativen Köpfen und Jungen sowie Erfahrenen" ein Zukunftsprogramm erarbeitet. Dieses Programm stellte er heute auf einer Pressekonferenz vor.

Ein Auszug aus dem Programm

"Jeder, der sicher und bequem in Bludenz von A nach B kommen will, kann ganzjährig mit dem Stadtbus fahren –gratis. Das bedeutet mehr Erholung für die Fahrgäste sowie weniger Verkehr in und um Bludenz. Mit einem neuen Ringbus für die immer näher zusammenwachsende Stadtregion Bludenz-Bürs-Nüziders können zudem die Parzellen Bings und Braz noch besser angebunden werden."