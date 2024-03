Gewalt-Video sorgt in Bludenz für Aufregung: Jugendlicher attackiert älteren Mann

In Bludenz sorgt ein gewalttätiger Vorfall für Aufsehen: Ein Video, das einen Jugendlichen zeigt, der wiederholt auf einen älteren Mann einschlägt, löst Entsetzen aus.

In diesem Innenhof in Bludenz fand der Vorfall statt. ©VOL.AT/Mayer

Polizei ermittelt: Video der Tat als Beweismittel gesichert

Der Vorfall ereignete sich in Bludenz und wurde bereits zur Anzeige gebracht. "Am Freitag, dem 15. März 2024, gegen 16 Uhr, kam es in der Bludenzer Sturnengasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Burschen und einem 69-jährigen Erwachsenen", schildert die Polizei den Vorfall gegenüber VOL:AT. "In der Folge schlug der 15-Jährige auf das 69-jährige Opfer ein." Der Mann sei eigenen Angaben zufolge jedoch nicht verletzt worden, heißt es vonseiten der LPD Vorarlberg. "Der beschuldigte Jugendliche stellte sich der Polizei und wurde bereits zum Sachverhalt förmlich einvernommen." Das Video der Tat wurde als Beweismittel gesichert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Feldkirch übermittelt. Der Jugendliche wird vermutlich wegen versuchter Körperverletzung angezeigt werden.

Der Jugendliche schlägt wiederholt auf den Mann ein. ©zVg/Screenshot

Ein Blick auf die "Zitronensiedlung" in Bludenz. ©VOL.AT/Mayer

Jugendliche sind bekannt

Die Jugendlichen sind bekannt und wurden bereits auffällig. Sie haben in Jugendhäusern in der Umgebung teilweise bereits Hausverbot. Eine Jugendarbeiterin aus der Umgebung suchte bereits den angegriffenen Mann auf, um sich nach seinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Man habe auch versucht, zu schlichten, da sich die Videos wie ein Lauffeuer in sozialen Medien verbreitet hätten, heißt es aus einem Jugendtreff. Das habe man so noch nie erlebt. Der 15-Jährige stammt laut aktuellen Infos aus einem Bludenzer Problemviertel, in der Nähe der Zitronensiedlung, die als Brennpunkt bekannt ist.

Video: Jugendlicher attackiert älteren Mann

Polizei setzt auf Prävention in Schulen

Immer öfter werden Videos von solchen Vorfällen von Jugendlichen in sozialen Medien geteilt. Erst kürzlich wurden etwa Videos verbreitet, die zeigen, wie junge Männer den Computerraum einer Schule in Rankweil demolieren. "Das Teilen von Fotos und Videos ist grundsätzlich keine Straftat", verdeutlicht Polizeisprecher Fabian Marchetti. "Solange es sich dabei nicht um kinderpornografisches Material handelt, der Inhalt nicht gegen das Verbotsgesetz oder den Straftatbestand der Verhetzung verstößt." Personen, die ohne Einwilligung in veröffentlichten Videos erscheinen, können über den Zivilgerichtsweg Klage einbringen, wie die Polizei informiert.

Doch was wird getan, um dem Negativ-Trend entgegenzuwirken? "Die Polizei Vorarlberg betreibt intensive Präventionsarbeit in Schulen aller Altersklassen", so Marchetti gegenüber VOL.AT. "Speziell geschulte Polizeibedienstete sensibilisieren über die Projekte 'Cyber-Kids' und 'Click & Check' Kinder und Jugendliche im Umgang mit dem Internet", schildert der Polizeisprecher abschließend.