Vorarlberg: Bluttat in Bludenz - Mann ersticht Ehefrau

In der Nacht auf Mittwoch soll ein Mann in Bludenz seine Frau erstochen haben.

Am Dienstagabend wurde kurz nach 20.30 Uhr eine 32-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus in Bludenz mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Frau starb noch am Tatort.