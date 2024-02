Gesundheitsgefahr wegen Trinkwasser an Wiener Universität

Trinkwasserwarnung an der Universität Boku Wien: Legionellen-Kontamination entdeckt.

An der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien sind seit einigen Tagen Warnhinweise zu beachten, die Studierende und Mitarbeiter dazu auffordern, das Leitungswasser nicht zu konsumieren. Insbesondere in den Sanitärbereichen machen Aushänge mit der Aufschrift "Kein Trinkwasser – NO DRINKING WATER" auf das Problem aufmerksam.