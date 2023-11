SPÖ fordert Medizinuni für Vorarlberg: An diesem Standort könnte eine Universität entstehen

Ärztemangel im Fokus

„Die Spitäler sind überlastet. Hausärzt:innen finden keine Nachfolge. Auf Termine in der Facharztpraxis wartet man in gewissen Fällen über ein halbes Jahr. Der Ärztemangel und die fortschreitende Pensionierungswelle verschärfen das Problem“, betonte der Vorarlberger SPÖ-Obmann Mario Leiter in einer Aussendung, und ergänzt, dass die Situation sowohl für Patienten als auch für das Gesundheitspersonal sehr belastend sei.