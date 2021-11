Gestärkt aus der Krise und bereit für Aufstieg

Heute absolviert Austria Lustenau gegen den SV Horn sein letztes Heimspiel in diesem Jahr, gestern stand Vorstandssprecher Bernd Bösch Moderator Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE" Rede und Antwort.

Dabei erklärte Bösch u. a. welchen Anteil Trainer Markus Mader, der erst im Sommer von Dornbirn nach Lustenau gewechselt ist, für die starke Saison der Austria, die nach 13 Spieltagen an der Tabellenspitze der 2. Liga steht, hat. „Mader und das gesamte Trainerteam haben einen sehr großen Anteil am Erfolg. Es ist ihm gelungen, aus einem neuformierten Kader extrem schnell eine funktionierende Einheit zu formen, die noch dazu riesige Freude am Fußball vermittelt. Mit Sicherheit haben vor allem die guten Ergebnisse zum Saisonstart geholfen, dass die Truppe mit viel Selbstvertrauen weiter performt hat“, so der 60-Jährige.