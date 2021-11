ÖSV-Spitze, Eventabsagen und SC Austria Lustenau

ÖSV-Finanzreferent und Hotelier Patrick Ortlieb, MO Catering Geschäftsführer Harald Otti und SC Austria Lustenau Vorstand Bernd Bösch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Patrick Ortlieb, ÖSV-Finanzreferent

Roswitha Stadlober ist seit Mitte Oktober ÖSV-Präsidentin. Gemeinsam mit Generalsekretär Christian Scherer und Finanzreferent Patrick Ortlieb will sie Ruhe und Stabilität in den Österreichischen Skiverband bringen. An welchen Schrauben gedreht werden muss und wie die Pläne der Dreierspitze aussehen, erklärt Patrick Ortlieb heute in "Vorarlberg LIVE".

Bernd Bösch, Vorstand SC Austria Lustenau

Der SC Austria Lustenau führt mit 31 Punkten die Tabelle an. Am Freitag spielen sie gegen SV Horn – ein Heimspiel. Mit Bernd Bösch, Vorstandssprecher des SC Austria Lustenau redet Marc Springer heute in "Vorarlberg LIVE" über das neue Stadion, Corona und wirtschaftliche Herausforderungen.

Harald Otti, Geschäftsführer MO Catering

Die steigenden Infektionszahlen führen erneut zu großen Unsicherheiten. So werden bereits geplante Events und vor allem Weihnachtsfeiern abgesagt. Dabei sollte mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz und 2G-Regel für die Nachtgastronomie das Feiern trotzdem möglich sein, so MO Catering-Geschäftsführer Harald Otti. In "Vorarlberg LIVE" warnt er vor einer Situation wie letztes Jahr.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 4. November 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Patrick Ortlieb (ÖSV), Bernd Bösch (SC Austria Lustenau), Harald Otti (MO Catering)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

