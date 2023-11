"Gemeinsam statt einsam": Hier kann jeder Weihnachten wie in einer Großfamilie erleben

Nach einer langen Pause lädt Familie Kepp wieder zum gemeinsamen Weihnachtsfest. Für sie steht fest: An Heiligabend soll im Ländle niemand alleine sein.

Darum geht's: Familie Kepp organisiert jährlich ein Fest für jene, die den Heiligabend alleine verbringen würden.

Das Fest bietet Speisen, Getränke, Unterhaltung und ein familiäres Ambiente.

Es sind alle eingeladen, darunter auch Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende.

Weihnachtszauber trotz Corona: Familie Kepp lädt ein

Im Jahr 2019 rief Claudia Kepp aus Lochau mit ihrer Familie "Gemeinsam statt einsam" ins Leben. Sie organisiert ein weihnachtliches Fest mit Speis, Trank und Unterhaltung im Austriahaus in Bregenz. Eingeladen sind alle, die den Weihnachtsabend sonst alleine verbringen würden. Auch durch Corona ließen sie sich nicht aufhalten und luden per Zoom zum Online-Fest. Heuer startet Familie Kepp wieder voll durch.

Claudia Kepp (rechts im Bild) mit Helferin Sieglinde. ©VOL.AT/Mayer

"Grade an dem Abend ist es noch einmal intensiver", verdeutlicht Claudia Kepp im VOL.AT-Gespräch. "Man spürt nochmal intensiver, wenn man alleine ist oder wenn es Streitigkeiten gab in der Familie oder wenn der Partner verstorben ist." Dem will sie mit Familie, Freunden und Helfern entgegenwirken. "Wenn da so viele miteinander sind und so viele zusammen kommen, kann es nur was Gutes werden", ist sich die Lochauerin sicher.

Familie Kepp beim Fest 2019 mit Helfern. ©Gemeinsam statt einsam

Auch Unterhaltung kommt nicht zu kurz. ©Gemeinsam statt einsam

Gemeinsam feiern: Sieglinde erzählt von ihrer Erfahrung

"Ich habe eine Bekannte und die ist auch alleinstehend", erzählt Sieglinde aus Götzis. Da sie auch alleine feiere, seien sie gemeinsam hingegangen. "Wir habens super gehabt. Es ist so schön gewesen. Da war Jung und Alt und kleine Kinder", schildert sie das Fest. "Es ist einfach so familiär gewesen. Lustig hat mans gehabt und schön." Auch die Unterhaltung, die von der Familie Kepp organisiert wurde, kam bei ihr gut an. Heuer werde sie wieder mit ihrer Freundin Anita vorbeischauen, meint sie. "Sieglinde ist nicht nur mit dabei, sondern sie ist auch im Helferteam", verrät Claudia dazu und lacht. Das sei das Mindeste: "Ich bin gesund. Ich kann nicht immer nur zu Hause sitzen", betont Sieglinde.

Sieglinde aus Götzis ist Gast und Helferin zugleich. ©VOL.AT/Mayer

Es werden auch noch Freiwillige gesucht, die etwa Kuchen oder Krömle mitbringen möchten. ©VOL.AT/Mayer

Vorbereitungen laufen: Helfer und Spenden willkommen

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das heurige Fest. "Wir sind mitten in den Proben. Wenn wir auf der Bühne stehen sollte es ja auch wonach klingen", verdeutlicht Claudia Kepp. Auch Helfer sind willkommen: "Wir suchen noch Leute, die gerne einen Salat bringen, die gerne einen Kuchen oder Krömle backen", so die Organisatorin. Auch, wer einfach mit dabei sein und den Abend gemeinsam verbringen mag, ist eingeladen. Der Eintritt am 24.12. ist frei, freiwillige Spenden sind gerne gesehen. Zu haben wäre laut Kepp auch ein Gutschein über 630 Euro von Hehle Reisen, der von einem Ehepaar gestiftet wurde. "Wir möchten ja alles, das an Reinerlös ist an Stunde des Herzens geben", meint sie. "Das wäre echt noch eine Riesensache, wenn wir den wegbringen."

Große Familie: Jeder ist willkommen

Mitfeiern kann eigentlich jeder. "Wir haben heuer schon Anmeldungen von ganzen Familien", so Kepp. Eltern mit Kindern, die an Weihnachten mehr Gesellschaft suchen, aber auch Alleinerziehende und Alleinstehende haben sich bereits gemeldet. "Jeder aus allen Bereichen raus darf kommen und wir freuen uns über alle, die kommen", meint die Lochauerin gegenüber VOL.AT. Kinder sind herzlich willkommen. "Es soll ja auch ein ganz ein familiärerer Abend werden. Das stellt man sich vor wie in einer Großfamilie früher", meint die Veranstalterin. Das reiche vom kleinen Säugling bis zum 92-jährigen Mann. Geschenke sind ebenfalls mit eingeplant, nicht nur für die Kinder – alle Gäste bekommt eine Kleinigkeit. "Es soll jeder das Gefühl haben: Da bin ich willkommen. Wir sind Familie und nichts anderes", betont Claudia Kepp. "an dem Abend soll es heißen: Wir sind eine große Familie."

Gemeinsam statt einsam 2023

Familie Kepp lädt am 24.12.2023 um 17 Uhr ins Austriahaus nach Bregenz ein.

Anmeldung bis spätestens 22.12.2023 unter +43 677 613 845 65.

