Niemand soll Weihnachten alleine feiern: Familie Kepp lädt zur Feier per Zoom

Seit 2019 lädt Familie Kepp aus Lochau einsame Menschen zum gemeinsamen Weihnachtsfest. Dieses Jahr findet die Feier per Zoom statt.

"Gemeinsam statt einsam" - unter diesem Motto steht Heiligabend bei Familie Kepp aus Lochau. Keiner sollte Weihnachten allein sein, meint die Großfamilie - schon gar nicht in diesem Jahr. Daher lädt sie seit 2019 Menschen, die an Weihnachten allein wären, zum gemeinsamen Fest ein. Alljährlich organisieren sie ein weihnachtliches Fest mit Speis und Trank und Unterhaltung. Dieses Jahr kann es leider nicht stattfinden - zumindest nicht in gewohnter Form. Kurzerhand hat sich die Familie etwas einfallen lassen: Die Feier findet am 24. Dezember um 18 Uhr statt, allerdings in Form einer Zoom-Videokonferenz.