Gemeindeinformatik-Urteil: 6 Jahre Haft für Buchhalterin

Das mit Spannung erwartete Urteil im Gemeindeinformatik-Betrugsfall ist gefallen: 22 Jahre lang Betrug und Untreue hatten eine empfindliche Strafe zur Folge.

„Es tut mir so leid. Ich bin dem Tode näher als dem Leben, ich bin schuldig“, resümiert die 64-jährige Angeklagte unter Tränen in ihrem Schlusswort. Verteidiger Florin Reiterer plädiert auf eine Haftstrafe, die der Frau eine elektronische Fußfessel ermöglicht, das wären zwei Jahre. Der Staatsanwalt verlangt eine Haft, die über der Hälfte des Rahmens von zehn Jahren liegt. Der Senat entscheidet sich für sechs Jahre unbedingte Haft.

Erschwerend war die enorme Schadenssumme, der lange Tatzeitraum und der Umstand, dass sich die Frau trotz des Wissens um ihre Kaufsucht nicht in Therapie begeben hat. Außerdem wirkt erschwerend, dass sie das Vertrauen ihrer Vorgesetzten missbraucht hat.

Das Gericht sprach die Frau außerdem schuldig, den Schaden von knapp drei Millionen Euro zu ersetzen, was sich in der Praxis als schwierig erweisen dürfte.

Sofort verhaftet

Am Ende des Prozesses gibt es noch eine Diskussion, ob die Frau sofort in Haft zu nehmen ist. Staatsanwalt Wilfried Siegele gibt zu bedenken, dass die Angeklagte selbst behauptet habe, sie habe alles verloren. Die Richterin verhängt die U-Haft und begründet dies damit, dass Fluchtgefahr gegeben sei. Zum einen, weil der Angeklagten anzumerken ist, dass sie nicht mit einer derart hohen Strafe gerechnet hatte. Zum anderen sei nicht auszuschließen, so Richterin Sonja Nachbaur, dass noch Gelder vorhanden seien.