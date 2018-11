Gelbe Post sieht wieder rot

Feldkirch - Bei der Post AG scheint keine Ruhe einzukehren. Und von einem Weihnachtsfrieden kann ganz und gar nicht die Rede sein.

Nachdem eine Unterlassungsklage der Postoberen gegen Vorarlbergs obersten Postgewerkschafter Franz Mähr (51), der im Vorjahr in den VN massive Zustellprobleme angeprangert hatte, offenbar in der Schublade gelandet ist, sehen die Chefs der Post abermals rot und eröffnen eine neue Runde vor Gericht. Diesmal ist es laut einer Klage der Personalausschuss für Tirol und Vorarlberg, der vor das Arbeitsgericht in Feldkirch zitiert wird.