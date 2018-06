Das hat sich bei der Vorarlberger Post geändert

Nach einem Gipfel im Februar stellt die Landesregierung der Post bei Strukturverbesserungen ein gutes Zeugnis aus. Die Arbeiterkammer sieht jedoch weiter Handlungsbedarf.

Monatelang hielt sich die Post AG in Vorarlberg in den Schlagzeilen. Zahlreiche Kunden hattenauf massive Probleme in der Zustellung aufmerksam gemacht. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser luden zum Postgipfel ins Landhaus.