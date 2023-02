Geheimnis gelüftet: Diese Frau soll Harrys erster "schneller Ritt" gewesen sein

Eine Baggerfahrerin aus dem englischen Wiltshire soll Prinz Harry entjungfert haben. Bei der Frau handelt es sich um die 40-Jährige Sasha Walpole.

In den Memoiren von Harry schreibt der Prinz von einer älteren Frau, die ihn auf einem Feld hinter einem Pub entjungfert haben soll. Walpole war zum damaligen Zeitpunkt Stallmädchen bei Harrys Vater König Charles III.

"Für mich war er Harry, mein Kumpel"

In der Nacht vom 21. Juli 2011 soll sie mit Harry ihren 19. Geburtstag in einem Pub gefeiert haben. "Er küsste mich. Es war leidenschaftlich, wir landeten ziemlich schnell im Gras. Er trug Boxershorts. Wir waren betrunken. Sonst wäre es nicht passiert. Für mich war er nicht 'Prinz Harry', sondern Harry, mein Kumpel", so Sasha Walpole gegenüber der britischen "Daily Mail".