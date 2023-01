Prinz Harry packt über Sex mit seiner Frau Meghan aus

In seiner Autobiografie "Spare" packt Prinz Harry über sein Liebesleben mit Meghan aus. Einmal soll er sich sogar in ein Hotel geschlichen haben ...

Am Dienstag veröffentlichte Prinz Harry seine Autobiografie "Spare", in der er unter anderem pikante Details darüber preisgab, wie er mit 17 Jahren seine Jungfräulichkeit verlor. Aber das ist noch nicht alles: Wie die "Daily Mail" berichtet, soll er darin auch über sein Sex-Leben mit Meghan auspacken.

Harry stand "atemlos" vor ihrer Tür

Harry erzählt in dem Buch, wie er und Meghan sich 2016 nach vielen Wochen wieder trafen. Völlig "atemlos" hätte er am Todestag seiner Mutter Diana vor ihrem Zimmer im Londoner Stadtteil "Soho" gewartet, bis Meghan ihn in das Zimmer hineinzog, er schreibt: "Ich würde gerne sagen, dass wir ein 'Bitte nicht stören'-Schild an die Tür gehängt haben. Aber ich glaube, dafür war keine Zeit."