"Prinz Harry musste stets zurückstehen"

Wie stückchenweise seit vergangener Woche klar wurde, nimmt Harry in dem Buch, das versehentlich bereits am vergangenen Donnerstag in spanischen Buchhandlungen lag, kein Blatt vor den Mund. Er schildert Erlebnisse, Auseinandersetzungen und Gefühle in einer nie da gewesenen Detailschärfe. Darunter einen ihm zufolge nicht lange zurückliegenden körperlichen Angriff seines Bruders William (40).