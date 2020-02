Gegen Dämonen: Schweizer Bistum sucht Exorzisten

Es ist eine ungewöhnliche Stellenausschreibung: Das Bistum Chur sucht aktuell einen neuen Exorzisten - zum Kampf gegen den Teufel. Die Position sei momentan "vakant", wie der Medienbeauftragte des Bistums gegenüber dem "tagesanzeiger" berichtet.

Christoph Casetti war der bekannteste Exorzist in der Schweiz. Er formulierte einst seine Aufgabe als "Heilungs- und Befreiungsdienst", und wenn der Bischof ihn bittet, könne er auch den "großen Exorzismus" beten. Nun ist der Teufelsaustreiber am Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorben. Daher sucht das Schweizer Bistum Chur nun seinen Nachfolger - zur Bekämpfung gegen das Böse.

Mehr als 400 Anfragen pro Jahr

Wer hierbei gleich an das Mittelalter denkt, der könnte sich wundern: In der Schweiz gehen jährlich mehr als 400 Anfragen bei der katholischen Kirche ein, so ein Beitrag des SRF (2017). Menschen fühlen sich dabei von "unsichtbaren Mächten" bedroht - und wollen sich davon befreien, wie der Pressesprecher des Bistums Basel Hansruedi Huber berichtet. Oft helfe den Betroffenen bereits ein gemeinsames Gebet.