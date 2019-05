241 Teilnehmer an Exorzisten-Kurs an Päpstlicher Hochschule

An der Päpstlichen Hochschule in Rom läuft diese Woche ein Kurs in Teufelsaustreibung.

An dem bis Samstag geplanten nicht-öffentlichen Seminar an der Universität Regina Apostolorum beteiligen sich 241 Priester, Ordensschwester und Laien aus fünf Kontinenten.

Geisteswissenschaftler und Mediziner teilnahmeberechtigt Teilnahmeberechtigt sind auch Psychologen, Psychiater, Ärzte und andere Personen, die den Priester bei der Bekämpfung von Teufelsbesessenheit helfen, berichteten die Organisatoren des Seminars. Exorzisten seien oft mit psychischen Störungen konfrontiert.

Klare Hinweise auf Teufelsbesessenheit Es gebe klare Zeichen, die auf Teufelsbesessenheit hinweisen, wie die Aversion zu all dem, was sakral sei, eine übernatürliche Kraft, sowie die Fähigkeit, sich in unbekannten Sprachen auszudrücken, so der Theologieprofessor, Pater Pedro Barrajon, der zu den Leitern des Kurses zählt. Nach Schätzungen von Geistlichen sind in Italien rund 400 Exorzisten tätig.