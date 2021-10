Gebrüder Weiss baut Türkei-Geschäft aus

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss übernimmt per 1. Jänner 2022 die Geschäfte der "3S Transport & Logistik" mit Sitz in Istanbul.

Strategischer Ankerpunkt

"Mit '3S Transport & Logistik' integrieren wir einen seit vielen Jahren auf dem türkischen Transportmarkt fest etablierten Logistikdienstleister in unsere Organisation", sagte Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Damit werde der Gebrüder Weiss-Standort Istanbul als strategischer Ankerpunkt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien und entlang der neuen Seidenstraße gestärkt. Teil der Übernahme ist auch ein operativer Standort im Raum Düsseldorf mit sieben Beschäftigten. In der Türkei ist Gebrüder Weiss seit 2012 vertreten, Standorte werden in Istanbul und Izmir unterhalten.