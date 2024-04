Gebrüder Weiss baut in Wolfurt um 100 Mio. Euro

Gebrüder Weiss investiert 100 Millionen Euro in einen neuen IT- und Logistikstandort in Wolfurt, um die Kapazitäten zu erweitern und bis Ende 2025 hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss mit Sitz in Lauterach errichtet in Wolfurt einen zentralen Standort für IT und Logistik. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, wird auf einem 30.000 Quadratmeter großen Grundstück nahe dem Güterbahnhof ein Hochregallager mit angeschlossenem Bürogebäude für rund 350 Mitarbeitende errichtet. Es soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden.

self all Open preferences.

Im derzeitigen IT-Standort Kennelbach und in Lauterach seien die Kapazitäten ausgeschöpft, begründete das Unternehmen die Notwendigkeit für den Neubau an der Senderstraße. Das Gebäude soll in verdichteter Bauweise errichtet werden. Ein Gebäudekomplex wird 25 Meter hoch. Er besteht aus einem 4.500 Quadratmeter großen Logistiklager, auf dem ein dreistöckiges Bürogebäude sitzt. Daneben entsteht ein 34 Meter hohes Hochregallager mit 68.000 Palettenplätzen. Eine Photovoltaikanlage, Dachbegrünung sowie Ladestationen für Elektro-Lkw und -Pkw sind vorgesehen. Kosten soll das Ganze um die 100 Mio. Euro. Große Parkflächen sind nicht geplant, stattdessen soll es Anreize für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs geben.

self all Open preferences.

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze

Die Zuganbindung über den Güterbahnhof war für die Standortwahl entscheidend. "Dank der unmittelbaren Nähe zum Güterbahnhof Wolfurt können wir die Verkehre effizienter kombinieren, auf die Schiene verlagern und Transportwege verkürzen", erklärte Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Die Marktgemeinde Wolfurt stimmte dem Bau in der Gemeindevertretungssitzung am 9. April zu. "Für die Entwicklung des Industriegebietes Hohe Brücke ist der IT- und Logistikstandort von Gebrüder Weiss von großer Bedeutung. Mit dieser Ansiedlung werden weitere hochwertige Arbeitsplätze in der Marktgemeinde Wolfurt geschaffen. Die Nähe zum Güterbahnhof ist hierfür natürlich ideal", so Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger.

self all Open preferences.