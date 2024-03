Gebrüder Weiss büßte 2023 über 500 Mio. Euro an Umsatz ein

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss hat 2023 einen Einbruch beim Nettoumsatz von 3,01 auf 2,47 Mrd. Euro hinnehmen müssen.

Andere Geschäftszahlen als den Umsatz gibt Gebrüder Weiss traditionell nicht bekannt. "Es ist uns gelungen, trotz schwächerer Konjunktur mit erstklassigem Service zum Erfolg unserer Kunden auf deren weltweiten Absatzmärkten beizutragen", stellte Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, per Aussendung am Donnerstag fest. Die stabile Finanzsituation des Unternehmens habe darüber hinaus ein umfassendes Investitionsprogramm zugelassen. "Durch Corona hatten sich viele Projekte verschoben, die nun im Jahr 2023 realisiert werden konnten", so Senger-Weiss.

Das Rekord-Investitionsvolumen von 187 Mio. Euro (2022: 67 Mio.) floss überwiegend in die Verdichtung des Netzwerks in Deutschland, den USA sowie in Südosteuropa. Speziell in Bayern festigte der Logistiker seine Position, das USA-Netz wurde durch neue Standorte in Miami und Laredo (Texas) erweitert. In Österreich wurden in Graz und Reutte Logistiklager neu gebaut. Durch die Übernahmen stieg die Zahl der Mitarbeitenden an den weltweit 180 Standorten auf 8.600 (2022: 8.400), davon haben etwa 3.000 ihren Arbeitsplatz in Österreich.