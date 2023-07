Gebrüder Weiss baut Präsenz in Süddeutschland weiter aus

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss übernimmt rückwirkend zum 1. Jänner 2023 die Wedlich. Logistik - Transport - Umzug GmbH in Bayreuth (Nordbayern, Deutschland).

Auf Expansionskurs in Süddeutschland

Das Unternehmen wird ab 1. August 2023 in Bayreuth als "Gebrüder Weiss - Transport und Logistik" auftreten und die bayerischen Standorte in Nürnberg, Straubing, Passau, Memmingen und Waldkraiburg ergänzen, hieß es in der Aussendung. Gebrüder Weiss setzt damit seinen Expansionskurs in Süddeutschland fort, erst kürzlich hatte das Unternehmen die Übernahme der B+A Luft- und Seefrachtspedition in Nürnberg bekannt gegeben.